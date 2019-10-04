‘Türkiye üzerine düşeni yaptı’

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde düzenlenen Cemal Kaşıkçı'yı anma töreninde konuşan Amerikalı Müslüman kanaat önderi Usame Ebu İrşad, Türkiye'nin, cinayeti ve faillerini ortaya çıkarmak için her şeyi yaptığını belirterek, "Yayınladığı kayıtlarla bin Selman'ın cinayetin başında olduğunu tüm dünyaya gösterdi" dedi. Öte yandan ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden New York Times'ın yayın kurulu, öldürülüşünün birinci yılında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bir makale yayınladı. "Cemal Kaşıkçı'ya hala adalet borcu var" başlıklı yazıda, "Gazetecinin (Cemal Kaşıkçı'nın) vahşi şekilde öldürülmesi, Suudi Arabistan yöneticisinin basın düşmanı olduğunu ortaya çıkardı. Onun mirası orada bitmemeli" alt başlığına yer verildi.

Amazon'un CEO'su Bezos İstanbul'da! Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı'yı anma töreninde konuştu

KRALİYET VELİAHT'A KARŞI

Diplomatik kaynaklara göre, Suudi Kraliyet ailesi petrol rafinelerine yapılan saldırının ardından Veliaht Prens Selman'a sırtını dönmeye başladı. Reuters ajansının haberinde Kraliyet içindeki isimlerin, Prens Selman'ın Kraliyeti savunmasız bıraktığını düşündüğü belitildi. Bazı kraliyet üyelerinin ise Veliaht'ın İran'a karşı saldırgan olduğunu düşündüğü kaydedildi.