Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Felçli hasta zihin kontrolüyle yürüdü

Felçli hasta zihin kontrolüyle yürüdü

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019
Felçli hasta zihin kontrolüyle yürüdü
Fransa'daki Grenoble Alpes Üniversitesi bilim adamları ismi Thibault olarak açıklanan 30 yaşındaki felçli hastayı, zihin okuyarak yürütmeyi başardı.
Araştırmacılar, uzun süredir omurilik zedelenmesi olan insanların zihinlerini okuyarak bedenlerini kontrol edebilecekleri sistemler üzerinde çalışıyor. Ancak beyin içine yapılan müdahaleler enfeksiyona neden oluyordu. Fransa'daki bilim insanları ise elektrotları beynin dışındaki sert dış zara yerleştirmeyi denedi. Fransız ekip felçli Thibault'un önce beyin taramasını yaptı. Ardından deneğin kafasının her iki tarafındaki 5 cm çapındaki kafatası diski beyin sensörleri ile değiştirildi. Thibault'a dış iskelet elbisesi bağlandı. Thibault, ileriye doğru yürümeyi başardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Felçli hasta zihin kontrolüyle yürüdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN