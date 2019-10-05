Felçli hasta zihin kontrolüyle yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'daki Grenoble Alpes Üniversitesi bilim adamları ismi Thibault olarak açıklanan 30 yaşındaki felçli hastayı, zihin okuyarak yürütmeyi başardı.Araştırmacılar, uzun süredir omurilik zedelenmesi olan insanların zihinlerini okuyarak bedenlerini kontrol edebilecekleri sistemler üzerinde çalışıyor. Ancak beyin içine yapılan müdahaleler enfeksiyona neden oluyordu. Fransa'daki bilim insanları ise elektrotları beynin dışındaki sert dış zara yerleştirmeyi denedi. Fransız ekip felçli Thibault'un önce beyin taramasını yaptı. Ardından deneğin kafasının her iki tarafındaki 5 cm çapındaki kafatası diski beyin sensörleri ile değiştirildi. Thibault'a dış iskelet elbisesi bağlandı. Thibault, ileriye doğru yürümeyi başardı.