Milli ordu kuruldu ilk hedef Fırat’ın doğusu

Suriye'de Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili diplomatik temaslar ve askeri hazırlıklar devam ederken Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Milli Ordu (Ceyşul Vatani) adı altında birleştiğini açıkladı. Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib bölgelerinde bulunan ÖSO unsurları Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlandı. 50 bin kişiden oluşan Milli Ordu, Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan Güvenli bölge için Türkiye ile birlikte mücadele edeceklerini duyurdu.







"GÜVENLİ BÖLGEYİ BİZ YÖNETELİM"

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, beraberinde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selim İdris, ÖSO gruplarının komutanları ile birlikte Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi. Abdurrahman Mustafa, Milli Ordu olarak ilk hedeflerinin Türkiye'nin olası Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatında Türk askeri ile birlikte hareket etmek olduğunu duyurdu. Mustafa, Güvenli Bölge yönetiminin de Suriye Geçici Hükümeti'ne verilmesi gerektiğini söyledi.



TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Suriye'de toprak bütünlüğünden yana olduklarını ifade eden Abdurrahman sözlerine şöyle devam etti: "Milli ordu Suriye topraklarını başta PKK/YPG ve DEAŞ gibi teröristler olmak üzere her türlü zulüm ve diktatörlükten kurtarmaya yönelik çabasını sürdürecek. İdlib, Hama ve kırsal ile sahil bölgeleri başta olmak üzere vatan topraklarını savunmak ve işgal edilmiş her karış vatan toprağını esas sahipleri olan Suriye halkına geri vermek için ne gerekiyorsa yapacağız." Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selim İdris de terör koridorunu sonlandıracaklarını dile getirdi.

Fırat'ın doğusunda ortak devriye! "Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı"

3. KARA DEVRİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında üçüncü ortak kara devriyesini yaptı. Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütünün işgali altındaki bölgede oluşturulması planlanan "Güvenli Bölge" çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye'nin üçüncü kara devriyesi Tel Abyad'ın doğusunda TSK ve ABD askerleri zırhlı araçlar ve İHA'ların katılımıyla gerçekleştirildi. Telabyad ile Resulayn kentleri arasında gerçekleştirilen devriye yaklaşık 4 saat sürdü.

ABD terör örgütüne desteğini sürüdürüyor! YPG/PKK işgalindeki bölgelere 300 tır daha sevk edildi

ABD'DEN YPG'YE 300 TIR SİLAH DAHA

ABD, Suriye'de terör örgütü "DEAŞ ile mücadele" bahanesi adı altında terör örgütü YPG/ PKK'ya destek vermeyi sürdürüyor. ABD, Irak'tan Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye son bir haftada askeri ve lojistik destek sağlamak için 300 TIR daha sevk etti.