Portekiz'de seçimlerin galibi Sosyalist Parti

Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste 104 ila 112 milletvekili çıkarması bekleniyor.

2015 yılındaki son seçimlerde 86 olan milletvekili sayısını yükselten ve ülkede birinci siyasi parti konumuna gelen PS, buna rağmen tek başına iktidara gelecek çoğunluğu (116 milletvekili) elde edemedi.

Son 4 yıldır ülkeyi azınlık hükümeti ile yöneten Başbakan ve PS lideri Antonio Costa, Portekiz tarihinde sol görüşlü partiler için "imkansız" gibi görülen bir uzlaşıyı sağlamıştı.

Komünist Parti ve Sol Blok partilerinden dış destek alan PS hükümeti, ekonomik krizden çıkan Portekiz'e siyasi ve ekonomik istikrarı getirmişti.

Portekiz demokrasi tarihindeki 16. yasama dönemi seçimlerine katılan 21 siyasi partiden 8'i meclise girdi.

- PORTEKİZLİLER SEÇİMLERE İLGİ GÖSTERMEDİ

Diğer yandan 2015 yılındaki seçimlerde yüzde 56 olan katılım oranı, ilk defa 10 milyonun üzerinde seçmenin olduğu bu seçimlerde daha da düştü.

Resmi olmayan rakamlara göre, seçimlere katılımın yüzde 51 ve yüzde 55 aralığında olduğu belirtildi. Ülke demokrasi tarihinde, 1975 yılından bu yana en düşük katılımlı seçim gerçekleşirken, Portekizlilerin neredeyse yarısı oy kullanmadı.

Portekiz'de sandık başı anketlere göre 230 sandalyeli meclisin dağılımı şöyle:

Sosyalist Parti (PS) 104-112, Sosyal Demokrat Parti (PSD) 74-82, Sol Blok (BE) 19-23, CDU (PCP- Komünist Parti ile Yeşiller ittifakı) 9-14, Halk Partisi (PP) 4-6, Kişiler-Hayvanlar-Doğa Partisi (PAN) 4-6, Liberal İnisiyatif (IL) 1-2, Libre 1.

2015 seçimlerine göre meclisin dağılımı şu şekildeydi:

Portekiz Cephesi İttifakı 102 (yüzde 36,86), Sosyalist Parti (PS) 86 (yüzde 32,31), Sol Blok (BE) 19 (yüzde 10,19), Komünist Parti (PCP) 17 (yüzde 8,25), Sosyal Demokrat Parti (PSD) 5 (yüzde 1,50), Kişiler-Hayvanlar-Doğa (PAN) 1 (yüzde 1,39).