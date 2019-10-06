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Rus milletvekilini sorgulayan ’ye ’dan

’de düzenlenmesi planlanan bir panele katılmak için ’a giden Rus milletvekili Inga Yumasheva havaalanında tarafından sorgulanınca, tarafından ABD’ye verildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019 18:05 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 18:24
Rus milletvekilini sorgulayan ABD’ye Rusya’dan nota

Rusya'nın Başkurdistan bölgesinden Duma Parlamentosu Milletvekili Inga Yumasheva, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bugün gerçekleşmesi planlanan bir panele katılmak için Moskova'dan hareket etti.

GAYRİ RESMİ SORGUYU BÜYÜKELÇİ DUYURDU

Dün gece saatlerine doğru New York havaalanına ulaşan milletvekili pasaport kontrolü sırasında ABD'nin Federal İstihbarat Servisi (FBI) ajanları tarafından sorguya çekildi.

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SORGU SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov tarafından yapılan yazılı açıklamada, FBI ajanlarının milletvekilini gayri resmi bir sorguya çektiğini duyurdu. Sonrasında Rus milletvekilinin ise FBI ajanları tarafından serbest bırakıldığı açıklandı.

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ACİL KODUYLA TOPLANDILAR

Yaşanan bu gerilimin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda acil koduyla toplantı yapıldı. Gerçekleşen toplantının ardından alınan karar doğrultusunda ABD makamlarına doğrudan nota mektubu gönderildi.

Açıklamada Amerikan diplomasisinin bazı yetkililerin bu gibi eylemlerini hakkında düşünmesi gerektiği vurgulanırken, ABD - Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecinin ABD tarafından sekteye uğratıldığı ve normalleşme için ABD tarafının çaba göstermediği savunuldu.

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Rus milletvekilini sorgulayan ABD’ye Rusya’dan nota
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