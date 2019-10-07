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Abdulmehdi ile Pompeo telefonda görüştü

Irak Başbakanı , ABD Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 11:33
Abdulmehdi ile Pompeo telefonda görüştü

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi, kendisini arayan Pompeo ile Irak'taki gösteriler ve son durumu ele aldı. Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin ülkedeki durumu kontrol altına aldığını ve hükümetin göstericilerin taleplerine cevap vermek için reform paketi sunduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Irak'a duyduğu güvene vurgu yaparak, ülkesinin Irak'ta istikrarın ve güvenliğin sağlanması çabalarını desteklediğini ifade etti.

Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki vilayetler, 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne kadar 104 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı.

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Abdulmehdi ile Pompeo telefonda görüştü
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