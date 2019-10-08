Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yle görüştü

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'deki Suriyeliler bağlamında Türkiye ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği arasındaki iş birliği ele alındı.
Görüşmede ayrıca Türkiye'nin de eş başkanlığını yapacağı, 17-18 Aralık 2019'da Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü belirtildi.
Görüşmede, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da hazır bulundu.
Türkiye'nin eş başkanlığını yapacağı Küresel Mülteci Forumu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.