Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'nin güvenliği ile ilgili kaygılarını anlayışla karşıladıklarını belirten Uşakov, siyasi durumun göze alınarak operasyonların sürmesi gerektiğini aktardı.

"OPERASYONLARDA TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİR"

Suriye Anayasa Komisyonu oluşturulması gibi anlaşmaların zarar görmemesi gerektiğini belirten Uşakov, "Tüm etnik grupların durumları gözönüne alınarak operasyonlarda tedbirli olunması gerekir" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele ve Suriye'de barışı sağlamak için ortak çabalarla oluşturulan uluslararası anlaşmaların kilit unsurlar olduğunu ifade eden Uşakov, "Her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği gözönüne alınmalı" dedi.

RUSYA'NIN BM TEMSİLCİSİ: BU, BÖLGEDE YAPILAN DEMOGRAFİK MÜHENDİSLİĞİN BİR SONUCU

Öte yandna, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BMGK'daki oturum sırasında yaptığı açklamada, "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor." ifadelerini kullandı.