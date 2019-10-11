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'a ait bir tankerinde patlama

'ın Cidde kenti açıklarında 'a ait bir tankerinde patlama meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 08:52 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:32
İran'a ait bir petrol tankerinde patlama
Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na 60 mil uzaklıkta İran'a ait bir petrol tankerinde patlama gerçekleşti. Patlama sonrası tankerin petrol mahzeninin zarar gördüğü ve petrolün denize boşaltıldığı belirtildi.

İran'a ait petrol tankerinde patlamanın neden gerçekleştiğine ilişkin inceleme yapılırken patlamanın terör saldırısı olabileceği üzerinde duruluyor.

İran Milli Petrol Şirketinden yapılan ilk açıklamada İran'a ait Sabıty petrol tankerinin 2 farklı füze ile saat 05.00 ve 05.20 sularında hedef alınmış olabileceği kaydedildi.
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İran'a ait bir petrol tankerinde patlama
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