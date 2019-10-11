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'dan "" açıklaması

Dışişleri Bakanlığınca, 'yla ilgili, "Teröristlerle mücadele ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 15:48
Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Suriye sınır hattındaki operasyonun çok ciddi endişeye sebep verdiği savunuldu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarsızlığı önlemenin önemli olduğu belirtilen açıklamada, tüm taraflara, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstererek adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Teröristlerle mücadele ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok." ifadesi kullanıldı.

Şam yönetimi ve terör örgütü PKK/YPG arasında diyalog kurulması ile barış ve istikrarın sağlanabileceği iddiasında bulunulan açıklamada, Moskova'nın bölge ülkeleri arasında ilişkileri normalleştirme ve diyaloğu teşvik etmeye hazır olduğu kaydedildi.

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Rusya'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
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