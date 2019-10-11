Rusya’dan operasyona destek

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerinin, Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili sürekli temas halinde olduklarını belirtti. Lavrov, "Suriye krizinin başından bu yana, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladığımızı vurguluyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu" değerlendirmesinde bulundu. Bu arada AB üyesi 5 ülkenin talebi üzerine Türkiye'nin Barış Pınarı Hakekatı'nı görüşen BMGK'da bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi.