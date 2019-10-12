Kambur balinalar müzik dersinde

BUGÜN NELER OLDU

Kraliyet Topluluğu Açık Bilim Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, kambur balinalar göçebe hayvanlar. Eğer yılın büyük bir kısmını söz gelimi Antarktika'da geçirmişlerse, yılın geri kalanında 25 bin kilometre yol kat etmeye çekinmiyorlar. Özellikle de nisan ve eylül ayları arasındaki çiftleşme sezonunda seyahat etmeyi tercih eden erkek kambur balinalar, dişilerin dikkatini çekmek için su püskürtüp ses çıkarıyor. Eylül ayında yayımlanan çalışmaya göre, bu balinalar Yeni Zelanda'nın 700 kilometre kuzeydoğusundaki Raoul Adası'nda buluşarak birbirlerinin şarkılarını öğreniyor. Kambur balinaların çok karmaşık türde sesler çıkardığı bilinirken, bu melodilerin çiftleşmelerinde ne kadar rol oynadığı tam olarak bilinmiyor. Ancak kambur balinalar Hint Okyanusu'na giderken Raoul'a uğrayıp birbirine kendi şarkılarını öğrettiği ifade ediliyor. Aukland Üniversitesi'nden biyoloji uzmanı Rochelle Constantine, "Bu yıl söz gelimi Yeni Caledonia bölgesinde balinalardan duyduğumuz melodiler önümüzdeki yıl değişecek" diye konuşuyor.