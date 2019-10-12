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’da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıtıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Suriye Milli (SMO) kapsamında Resulayn ve bölgelerinde Kürtçe ve Arapça bildiri dağıttı. Atılan bildirilerde sivil halka ateş altına alınan ve alınabilecek terör örgütlerinin mevzi ve merkezlerinden uzak durulması çağrısı yapıldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 17:57
Tel Abyad’da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıtıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde Tel Abyad'da ilerleyişini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, sivilleri aydınlatmak amacıyla Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı. Broşürde "Terör örgütlerinin kaldığı yerlerde kalmayınız. Terör örgütü PKK/PYD'nin yanında savaşmayın. Barışı sağlamak için buradayız. Yıllarca terör örgütleri yüzünden çok kötü olaylar yaşadık, bizim hedefimiz onlar. Size zarar vermeyeceğiz. Dertlerin, hüzünlerin bitmesi ve bölgeyi terörden temizlemek için çabalıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Tel Abyad’da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıtıldı
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