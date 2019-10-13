İslam aydınlarından Barış Pınarı’na destek

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İslam dünyası aydınları Birleşmiş Milletler'e (BM) hitaben Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıklayan not yayımladı. Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumundan İslam ve Arap dünyası sivil toplumunu temsil eden 103 düşünür, diplomat ve akademisyen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıklama notuyla duyurdu. Türkiye'nin başlattığı harekatın, Suriye'nin kuzeyindeki bölgede yeniden güvenliğin sağlanması amaçlı olduğu, bölgede DEAŞ ve Suriye halkından olan Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki silahlı terör örgütlerinin Suriye, Türkiye ve tüm dünyayı tehdit ettiği vurgulandı. Aydınlar, bu silahlı terör yuvalarının bölgede tüm uluslararası hukukla çakışarak insanlığa karşı en iğrenç suçları işlemeye devam ettiğini ve Türkiye'nin başlattığı harekatın yanında yer aldıklarını belirtti. Açıklamada, BM'ye harekata destek çağrısı yapıldı.DÜNYA Süryaniler Birliği (WCA), Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yalan haberlere karşı uluslararası medya kaynaklarını uyardı. WCA, Türkiye'nin bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı harekat konusunda terör örgütüne yakın hesaplardan paylaşılan yalan haberlere karşı uluslararası medyanın kaynaklarını doğrulaması istendi.