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'un yeni Kays Said oldu

'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday ülkenin yeni seçildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 23:01 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 23:06
Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu
Tunus'ta araştırma şirketi Sigma'nın yayınladığı sandık çıkış anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, oyların yüzde 76'sını alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Medya patronu Nebil Karvi'nin ise oyların yüzde 23'ünü aldığı belirtildi. Tunus Yüksek Seçim Komisyonu, 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranını yüzde 57.8 olarak duyurdu.
Tunus'ta 15 Eylül'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde Kays Said yüzde 18.4, Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi ise yüzde 15.6 oy oranıyla ikinci tura kalmıştı.
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Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu
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