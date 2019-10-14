Son dakika haberi: Onlarca bebek ve çocuğa istismarda bulunmuştu! Cezaevinde bunu yaptılar...

Richard Huckle, 2014 yılında tutuklandığından bu yana İngiltere'nin en çok konuştuğu isimlerden birisi. 18 yaşında Malezya'ya fotoğrafçı olarak giden ve burada yoksul ailelerin çocuklarına gönüllü olarak İngilizce dersi veren Huckle, yaşları altı ay ile 12 arasında değişen çocukları taciz etmiş ve görüntüleri internette paylaşmıştı. Huckle, 2014 yılında İngiltere'ye dönüşü sırasında, Avustralya istihbarat örgütünden gelen son dakika ihbarı neticesinde Gatwick Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

20 BİNDEN FAZLA KAYIT

Mahkeme kayıtlarında Huckle'ın kişisel bilgisayarında istismar ve taciz anına ilişkin 20 binden fazla fotoğraf ve video kaydı bulundu. İngiliz basını, bugün duyurduğu haberde, pedofil Richard Huckle'ın cezaevinde başına gelenleri okuyucularına aktardı.

İşte, son dakika haberinin detayları;