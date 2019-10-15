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200 bebek ve çocuğa cinsel istismarda bulunup internette paylaştı! İngiliz basını başına gelenleri dakika olarak duyurdu

Fotoğrafçı olarak gittiği Malezya'da 200'den fazla bebek ve çocuğa cinsel istismarda bulunan ve bunları internette paylaşan İngiliz pedofil Richard Huckle'dan dakika haberi geldi. Huckle, 2014 yılında İngiltere'ye dönüşü sırasında Avustralya istihbarat örgütünden gelen bir ihbar üzerine yakalanmış; hakkındaki taciz iddialarını kabul etmişti. Mahkeme tarafından yürütülen soruşturma neticesinde ise Huckle'ın bilgisayarında taciz ve istismara ilişkin 20 binden fazla kayıt bulunmuştu. İngiliz basını, çocuk istismarcısı Huckle'ın başına gelenleri son dakika olarak duyurdu. İşte, tüyler ürperten olaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 08:20
200 bebek ve çocuğa cinsel istismarda bulunup internette paylaştı! İngiliz basını başına gelenleri son dakika olarak duyurdu

Richard Huckle, 2014 yılında tutuklandığından bu yana İngiltere'nin en çok konuştuğu isimlerden birisi. 18 yaşında Malezya'ya fotoğrafçı olarak giden ve burada yoksul ailelerin çocuklarına gönüllü olarak İngilizce dersi veren Huckle, yaşları altı ay ile 12 arasında değişen çocukları taciz etmiş ve görüntüleri internette paylaşmıştı. Huckle, 2014 yılında İngiltere'ye dönüşü sırasında, Avustralya istihbarat örgütünden gelen dakika ihbarı neticesinde Gatwick Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

20 BİNDEN FAZLA KAYIT

Mahkeme kayıtlarında Huckle'ın kişisel bilgisayarında istismar ve taciz anına ilişkin 20 binden fazla fotoğraf ve video kaydı bulundu. İngiliz basını, bugün duyurduğu haberde, pedofil Richard Huckle'ın başına gelenleri okuyucularına aktardı.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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200 bebek ve çocuğa cinsel istismarda bulunup internette paylaştı! İngiliz basını başına gelenleri son dakika olarak duyurdu
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