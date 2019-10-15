Son dakika haberi: Zincirlediler, işkence ettiler ve aç bıraktılar! İkinci 'dehşet evi' ortaya çıkartıldı

Afrika ülkesi Nijerya, bir haftada gelen ikinci zincirli ev vakasını konuşuyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, ülkenin kuzeyindeki Katsina'ya baskın yapan polis ekipleri, içerisinde 67 çocuk ve erkeğin yer aldığı bir işkence evini ortaya çıkardı. Yapılan baskında yaşları yedi ile 40 arasında değişen kurbanların bulunduğu aktarılırken, polis sözcüsü tarafından çocuk ve erkeklere cinsel saldırı yapıldığı da belirtildi.

ZİNCİRLEDİLER, İŞKENCE ETTİLER VE AÇ BIRAKTILAR

İşkence evinden kurtarılan ve basına ifade veren kurbanlar, yaşadıkları dehşete düşüren anları da anlattı. Bilindiği üzere, polis ekipleri, Eylül ayında yine ülkenin kuzeyinde yer alan Kaduna'da yaklaşık 500 kişiyi alıkonuldukları bir binadan kurtarmıştı.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları;