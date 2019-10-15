Son Dakika: Sabıkalı pedofili 14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüdü! Ancak öyle bir şey oldu ki…

14 yaşındaki çocukla buluşacağını zannedip 565 km yürüyen pedofili adamdan son dakika haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. İnternette kendisini kız çocuğu gibi tanıtan polis tarafından tuzağa düşürülen Tommy Lee Jenkins parası olmadığı için bu kadar uzun yol yürüdüğünü ve yolda yürürken de kız çocuğu zannettiği polise cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan adamın aldığı ceza ise çok konuşuldu.

İşte son dakika haberinin detayları…