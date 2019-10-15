Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika: Sabıkalı pedofili 14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüdü! Ancak öyle bir şey oldu ki…

: Sabıkalı pedofili 14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüdü! Ancak öyle bir şey oldu ki…

'nde yaşanan haberi gündeme bomba gibi düştü. 14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüyen , internette kendisini kız çocuğu olarak tanıtan polis ekipleri tarafından tuzağa düşürülerek yakalandı. Parası olmadığı için yürüyen ve yolda giderken çocuğa cinsel içerikli mesajlar atan 32 yaşındaki adam gözaltına alındı. İşte konu ile ilgili son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 15.10.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 13:53
Son Dakika: Sabıkalı pedofili 14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüdü! Ancak öyle bir şey oldu ki…

14 yaşındaki çocukla buluşacağını zannedip 565 km yürüyen pedofili adamdan haberi geldi. 'nde yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. İnternette kendisini kız çocuğu gibi tanıtan polis tarafından tuzağa düşürülen parası olmadığı için bu kadar uzun yol yürüdüğünü ve yolda yürürken de kız çocuğu zannettiği polise cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan adamın aldığı ceza ise çok konuşuldu.

İşte son dakika haberinin detayları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Sabıkalı pedofili 14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüdü! Ancak öyle bir şey oldu ki…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN