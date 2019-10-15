‘YPG, DEAŞ mensuplarını serbest bırakıyor olabilir’

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin yeni tweetler attı. İç politikadaki eleştirilere yanıt veren ABD Başkanı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Kürtler (YPG/PKK) bizi savaşa dahil etmek için bazılarını (DEAŞ mensuplarını) serbest bırakıyor olabilir" ifadesini kullandı. Cezaevindeki DAEŞ'liler kaçtı açıklamasını değerlendiren Trump, ayrıca Avrupa'yı suçladı. Trump, "Avrupa, DAEŞ'e katılan savaşçılarını geri alabilirdi ancak bunun maliyetini üstlenmek istemediler. Bizden beklediler" dedi. Trump, yaptırım açıklamasını yenileyerek, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" dedi.