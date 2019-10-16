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Son Dakika: Korku filmlerini aratmıyor! zorla yatağa bağlayarak dehşeti yaşattı

İngiltere'de yaşanan ve ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan, bir süredir ülkenin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. 49 yaşındaki Jason Farrell, Sarah Lodwig isimli kadınla bir süre ilişki yaşadıktan sonra ayrıldı. Daha sonra Sarah'ın 22 yaşındaki kızı Sammy-Lee Lodwig ile de birliktelik yaşamaya başlayan adam, yaş faktöründen dolayı çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Sorunların aşılması için 49 yaşındaki Farrell'ın evine konuşmaya giden genç kadın, korku filmini aratmayan bir olayın tam merkezinde yer aldı. Sammy'i yatağa bağlayan adam, kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşattı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 15:21
Son Dakika: Korku filmlerini aratmıyor! Sevgilisini zorla yatağa bağlayarak dehşeti yaşattı

İngiltere'nin Swansea kentinde yaşanan dehşete ilişkin son dakika haberi geldi. 23 Nisan günü yaşanan korkunç olayın duruşması dün görülürken, kan donduran olayın çarpıcı detayları da günyüzüne çıkmış oldu. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşında olan Jason Farrel, bir süre Sarah Lodwig isimli kadınla ilişki yaşadıktan sonra çeşitli nedenlerden dolayı ayrıldı. Daha sonra, kadının kızı olan 22 yaşındaki Sammy-Lee Lodwig'le de birliktelik yaşamaya başlayan adam, 27 yaş farktan dolayı ilişkide ortaya çıkan sorunlarla başa çıkamaz oldu.

KORKU FİLMLERİNİ ARATMIYOR! SEVGİLİSİNİ YATAĞA BAĞLAYARAK DEHŞETİ YAŞATTI

Genç kadın da bu sorunların aşılması için bir gün Jason Farrell ile konuşmak için evine gitti. Konuşma sırasında adeta çılgına dönen 49 yaşındaki adam, büyük bir vahşete imza attı.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

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Son Dakika: Korku filmlerini aratmıyor! Sevgilisini zorla yatağa bağlayarak dehşeti yaşattı
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