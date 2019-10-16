Trump'ın danışmanı O'brien Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump'tan danışmanı O'brien Ankara'ya geldi. O'brien saat 15:45'te Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulunacak.

DAHA SONRA KALIN'LA BULUŞACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien saat 16.30'da da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

TRUMP, PENCE VE POMPEO'YU TÜRKİYE'YE GÖNDERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yer aldığı heyetin ateşkes talep edeceğini söylemişti.

Amerikan askerlerinin Ortadoğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz" demişti.