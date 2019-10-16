Türkiye, PKK’nın tehdidi altındaydı

TİMES'TAN

PENCE

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, önceki gün Londra'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi'ndeki oturumda Türkiye'nin oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuştu. İngiliz basınındaki haberlere göre Bakan Wallace, "Türkiye, İngiltere'de de terör örgütü sayılan PKK gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri" dedi.Türkiye'yi hedef alan Alman parlamenterin askeri harekatının Birleşmiş Milletler sözleşmesinin "kendini savunma" kavramı kapsamına girip girmediği ve NATO'nun ortak savunmayı öngören 5. maddesi kapsamında sayılıp sayılmayacağı sorusu üzerine Wallace, "Bu, bu şekilde gelişmesini istemediğimiz bir durum. Ancak olan oldu ve biz bu süreçte insan haklarına riayet edilmesini temine çalışıyoruz" dedi.İngiliz basını Wallace'in sözleri hakkında "Savunma bakanının Türkiye'ye destek çıkması NATO müttefiklerini şoke etti" başlığını attı. Oysa ki NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin NATO ittifakı içinde en fazla terör saldırısına maruz kalan ülke olduğunu ve kendini savunma hakkının olduğunu dile getirmişti. İngiltere'nin önceki gün yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında gündeme getirilen Türkiye'ye toplu silah ambargosuna da itiraz ettiği yazılmıştı.İngiliz The Times gazetesi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın Batı bloku içindeki ciddi sorunları ifşa ettiğini yazdı. "Türkiye'nin Suriye'ye girişi: Avrupa'nın dilemması" başlıklı başyazı yayımlayan The Times, Avrupalı ülkelerin önündekinin "NATO'daki en büyük ordulardan birine ve gerçek bir jeopolitik ağırlığa sahip bir müttefiki mi, yoksa DEAŞ'ın yenilmesinde rol oynayan ama faydalı ömrünü çoktan doldurmuş olabilecek bir milis gücünü mü destekleyeceğiz?" sorusu olduğunu yazdı. Makalede, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri karşısında net tavır aldığı ve kendisini savunma hakkından vazgeçmeyeceğini gösterdiği belirtildi.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye konusunu görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek. Başkan Erdoğan, kabul edeceği Pence ile görüşecek. Mike Pence'in basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada, Pence'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı. ANKARA