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kuryesi hayvanat bahçesinden kaçtı! Soruşturmanın en önemli deliliydi...

Demirören Haber Ajansı tarafından olarak aktarılan dış haber, sosyal medyada en çok ilgi gören haberler arasında yer alıyor. 'nın Tula şehrinde emniyet güçleri tarafından yürütülen kaçakcılığı operasyonunda, uyuşturucu baronlarının kuryeliğini yapan sahibinin gözaltına alınmasıyla hayvanat bahçesinde tutulan firar etti! Yetkililerin belirttiği bilgilere göre kedinin kaçması sonucunda soruşturmada aksamalar meydana geldi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 15:16
Uyuşturucu kuryesi kedi hayvanat bahçesinden kaçtı! Soruşturmanın en önemli deliliydi...

Günün en ilginç haber DHA Dış Haberler Servisi'nden geldi. haberine göre; en önemli delil olan hayvanat bahçesinden kaçtı! 'nın Tula şehrinde yürütülen kaçakçılığı operasyonun ardından açılan soruşturma, beklenmedik bir gelişme sonucunda tıkandı. Polisin gözaltına aldığı şüphelinin kedisi, iddiaya göre, boynuna bağlanan bir tasmayla uyuşturucu kuryeliği yapıyordu. Hayvanat bahçesine gönderilen isimsiz kedi, oradan kaçınca, soruşturma aksadı.

EN ÖNEMLİ DELİL O KEDİYDİ...

Kediyi görmek için Novomoskovsk Hayvanat Bahçesi'ne giden Avukat Dmitry Sotnikov, kedinin orada olmadığını gördü. Daha sonra hayvanat bahçesi çalışanları da "Kedinin bazen dışarı çıkmasına izin veriyorduk. Çünkü çok soğuktu. Köpeklerden korktu ve kaçtı" dedi.

Avukata göre, en önemli 'delil' olarak görülen kedinin hayvanat bahçesinden kaçması soruşturmanın aksamasına neden oldu.

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Uyuşturucu kuryesi kedi hayvanat bahçesinden kaçtı! Soruşturmanın en önemli deliliydi...
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