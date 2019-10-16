Uyuşturucu kuryesi kedi hayvanat bahçesinden kaçtı! Soruşturmanın en önemli deliliydi...

Günün en ilginç haber DHA Dış Haberler Servisi'nden geldi. Son dakika haberine göre; en önemli delil olan kedi hayvanat bahçesinden kaçtı! Rusya'nın Tula şehrinde yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı operasyonun ardından açılan soruşturma, beklenmedik bir gelişme sonucunda tıkandı. Polisin gözaltına aldığı şüphelinin kedisi, iddiaya göre, boynuna bağlanan bir tasmayla uyuşturucu kuryeliği yapıyordu. Hayvanat bahçesine gönderilen isimsiz kedi, oradan kaçınca, soruşturma aksadı.

EN ÖNEMLİ DELİL O KEDİYDİ...

Kediyi görmek için Novomoskovsk Hayvanat Bahçesi'ne giden Avukat Dmitry Sotnikov, kedinin orada olmadığını gördü. Daha sonra hayvanat bahçesi çalışanları da "Kedinin bazen dışarı çıkmasına izin veriyorduk. Çünkü çok soğuktu. Köpeklerden korktu ve kaçtı" dedi.

Avukata göre, en önemli 'delil' olarak görülen kedinin hayvanat bahçesinden kaçması soruşturmanın aksamasına neden oldu.