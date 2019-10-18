Avrupa çark ediyor: NATO, Türkiye'siz yapamaz

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun terör yuvalarına yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, Avrupa ülkelerini geri adım attırmaya başladı. Operasyonun başlamasından bu yana Türkiye'ye karşı saldırıya geçen Batılı devletler son açıklamalarıyla ise çark etmeye başladı.Hollanda Başbakan Mark Rutte, ülkesinde Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. NATO'nun Türkiyesiz daha iyi olacağı iddiasını akıllıca bulmadığını belirten Rutte, "Bu doğu tarafımızı açık bırakır. Türkiye, NATO'nun en güçlü üyelerinden biri. NATO'nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum" ifadesini kullandı.Almanya Başbakanı Angela Merkel de "Türkiye ile ilişkilerimiz çok yönlü. Türkiye Avrupa'nın komşusu ve NATO partneridir. Avrupa'nın sınırındaki durum hepimizi doğrudan etkiliyor. Biz, Suriye-Türkiye sınırında Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının askeri araçlarla değil, diplomatik yollarla korunabileceğine inanıyoruz" dedi. Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığına işaret eden Merkel, Türkiye'nin bu konuda önemli insani katkı sağladığını vurguladı. Merkel, mültecilerle ilgili yapılan AB-Türkiye anlaşmasının devam etmesi için çaba sarf edeceğinin de altını çizdi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Türkiye'de iki şey olabilir, Ankara'da ilgili kurumlar ya bunları (Suriyeli mültecileri) geri Suriye'ye gönderecek ya da Avrupa'ya doğru yola çıkaracak. Türkiye eğer ikincisini seçerse o zaman olağanüstü büyük insan kitleleri Macaristan'ın güney sınırlarına ulaşacak" dedi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de, ülkesinin ani bir düzensiz göç dalgasına hazır olmadığını belirterek, "Ani bir göç dalgasına karşı tek başımıza baş edemeyiz" dedi.Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu, , Temsilciler Meclisi'nde geç saatte yapılan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili oturumda konuşma yaptı. Kuzu, "Teröre karşı tek yumruk olup beraber mücadele edilmesi gerekir. Bunun adı DEAŞ, PKK, YPG, SDF ne olursa olsun. Terör, terördür. Düşmanının düşmanı da arkadaşın değildir" dedi.AvrupaBirliği (AB) liderler zirvesinde dün ve bugün en önemli gündem maddelerinden birinin Barış Pınarı Harekatı olacağı açıklandı. AB ülkeleri arasında Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda bir mutabakatın olmadığı kaydedildi. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da ülkesinin, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını desteklemediğini belirtti.