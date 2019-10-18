Rusya, YPG’yi bölgeden çıkarırsa karşı çıkmayız

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekâtı'nın oldukça olumlu ilerlediğini, Türkiye'nin son derece kararlı şekilde hareket ettiğini belirterek, "Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa, buna karşı çıkmayız" dedi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki Hard Talk programına katılan Çavuşoğlu, Resulayn ve Tel Abyad'a atfen, "İki büyük kent temzilendi" dedi. Barış Pınarı Harekâtı sırasında binden fazla DEAŞ'lının tutulduğu hapishanelere ulaşıldığına tek bir DEAŞ'lının olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Çünkü PKK/YPG hepsini serbest bırakmıştı. YPG'nin serbest bıraktığı teröristler bizim sorumluluğumuz olamaz" diye ekledi.