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ABD'de sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin endüstrisinin görünümü ve kısa dönem üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.10.2019 08:56
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 713'e ulaştı.

Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 2 hafta üst üste artış kaydedildi.

Perşembe 59,91 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünü yüzde 1,03 düşüşle 59,29 dolardan tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 0,39 azalarak 53,72 dolardan kapandı. WTI bir önceki günü 53,93 dolardan tamamlamıştı.

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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