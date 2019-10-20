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'den itiraf! " Harekatı planlarımızı bozdu"

Türkiye'nin sınır bölgesinden teröristleri temizlemek adına başlattığı Harekatı'nı sürekli olarak kötüleyen ve yalan haberlerle manipüle eden basını, Barış Pınarı Harekatı'nın İsrail'in planlarını suya düşürdüğünü yazdı. İsrail merkezli 'ta yayınlanan Seth J. Frantzman imzalı analizde, Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı ile birlikte İsrail'in bölgede bir Kürt devleti kurulması hayalinin yıkıldığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 16:32
İsrail'den itiraf! Barış Pınarı Harekatı planlarımızı bozdu

Türkiye'nin terör örgütü YPG'yi Suriye'nin kuzeyinden çıkardığı Barış Pınarı Harekatı, dünya basınında özellikle de İsrail basınında yakından takip ediliyor.

Takvim'in bir haberine göre; Harekatın başlangıcından bu yana çeşitli haberler yayınlayan İsrail medyası, Jerusalem Post'ta bir habere daha imza attı.

İSRAİL'İN HAYALLERİ YIKILDI
İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yayınlanan Seth J. Frantzman imzalı analizde, Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı ile birlikte İsrail'in bölgede bir Kürt devleti kurulması hayalinin yıkıldığı ifade edildi.

"6 yılın emeği 6 günde yok edildi." başlığıyla yayınlanan haberde, ABD'nin ve İsrail'in finanse ettiği YPG/PKK'lı teröristlerin planlarının harekat ile birlikte çöpe gittiği yorumuna yer verildi.

Analiz, Barış Pınarı Harekatı'nın DEAŞ terör örgütünü yeniden canlandıracağı iddiasının ardına saklanarak, bölgedeki teröristlere yıllardır yapılan yardımın boşa gitmesine ilişkin duyulan üzüntüyü ortaya çıkardı.

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İsrail'den itiraf! "Barış Pınarı Harekatı planlarımızı bozdu"
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