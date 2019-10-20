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SON DAKİKA! Trump vazgeçti! Kararı Twitter'dan böyle duyurdu

Son dakika haberi... Başkanı Trump, 2020'de ABD'de düzenlenecek Zirvesi'nin Miami'deki kendi otelinde yapılmasından vazgeçtiğini açıkladı. Aldığı kararı tweet atarak duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.10.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 10:55
SON DAKİKA! Trump vazgeçti! Kararı Twitter'dan böyle duyurdu

Edinilen son dakika bilgisine göre, ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, medyanın ve Demokratların, bu konunun gereksiz yere fazlasıyla üstüne gittiğini savunarak, "Artık Miami'deki Trump National Doral'ı 2020'de yapılacak G-7 Zirvesi için düşünmüyoruz. Camp David de dahil derhal yeni yerler aramaya başladık." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney, Beyaz Saray'da cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'de 10-12 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek G-7 Zirvesi'nin Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağını bildirmişti.

Söz konusu karar, Amerikan kamuoyunda ve medyasında geniş yankı bulmuş ve etik kurallara uymadığı iddiasıyla tartışılmıştı.

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SON DAKİKA! Trump vazgeçti! Kararı Twitter'dan böyle duyurdu
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