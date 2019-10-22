Binlerce Türk, Barış Pınarı için yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Heilbronn kentinde 3 bin Türk, ev kadınları Nesrin Hayva ile Şengül Çakmakçı'nın Facebook üzerinden dün yaptığı destek yürüyüşü çağrısı üzerine gösteri yaptı. Binlerce Türk, Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek için başlattığı ve ABD ile varılan anlaşma dolayısıyla ara verdiği Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdi.Terör örgütü PKK yandaşlarıysa Türkleri provoke etmek için yoğun çaba gösterdi. Terör yanlıları bir Türk'ün arabasına şişe fırlattı, meşale yaktı, hakaretler savurdu. Ancak Türkler provokasyona gelmedi. Bir terör örgütü yanlısının evin çatısına çıkarak pankart astığı görüldü. PKK'lıların gösterisi nedeniyle caddenin trafiğe kapatılması Almanları rahatsız etti. Polis, PKK taraftarları hakkında soruşturma başlattı.Wuppertal kentindeki "Türkiye Sevdalıları Wuppertal" isimli girişimse pazar günü, "Vatanına Bayrağına Sahip Çık" adı altında bir yürüyüş düzenledi. Pek çok sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yürüyüşte bine yakın Türk vatandaşı ellerinde bayraklarla yürüdü.Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Dortmund Eving Ulu Cami Derneği'ne pazar gecesi düzenlenen molotofkokteylli saldırı sonucu camide hasar oluştu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Saldırıyı terör örgütü yandaşları ya da aşırı sağcıların düzenlemiş olduğundan şüphe ediliyor.