İçmeden sarhoş oluyor

BUGÜN NELER OLDU

New Scientist dergisinin aktardığı habere göre Amerikalı adam, ilk etapta sarhoşluğun etkilerini hissetmeye başladı. Baş dönmesi, hafıza kaybı gibi etkiler sonucunda işinden istifa etmek zorunda kaldı. Ziyaret ettiği çok sayıda doktor hastalığını teşhis edemezken, bir psikiyatr da kendisine antidepresan ilaçları önerdi. Ancak bu durum, aslında çok nadir görülen bir hastalıktı. 'Auto-brewery sendromu' (kendi kendine mayalanma sendromu) veya 'gut fermantasyonu sendromu' şeklinde isimlendirilen bu hastalık, sindirim sisteminde alkol üretilmesine neden oluyor. 2013'ten önce hakkında çok detaylı bilgi bulunmayan sendrom, ilk defa bu tarihte 61 yaşında bir Amerikalı'nın teşhis edilmesiyle gündeme gelmişti.Araştırmacılar Barbara Cordell ve Justin McCarthy, yaptıkları inceleme sonucunda hastanın bağırsaklarında ekmek, bira ve şarap yapımında sıkça kullanılan 'Saccharomyces cerevisiae' türünde maya bulunduğunu tespit etmişti. Hastalığa sahip olan kişi, yediklerinin alkole dönüşmesi sonucunda sarhoşluk yaşayabiliyor.