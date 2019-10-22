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Eğitim Bakanlığı’ndan skandal karar

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Kosova Eğitim Bakanlığı’ndan skandal karar
Balkan ülkelerinde yaşayan Türk toplumlarının Barış Pınarı Harekatı'na olan yoğun desteği skandal kararları peşpeşe getirmeye devam ediyor. Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrindeki asker selamı tartışmasının ardından şimdi de Kosova Eğitim Bakanlığı, Prizren'de bir okuldaki bir öğretmen ile öğrencilerin Türk bayrağı önünde asker selamı vermesi hakkında inceleme başlattı. Eğitim Bakanlığı, sorumlulara karşı inceleme başlatılması için söz konusu okula eğitim müfettiş göndereceğini duyurdu. Bölgede yaşayan Türk soydaşlar ise skandal karara büyük tepki gösterdi.
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Kosova Eğitim Bakanlığı’ndan skandal karar
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