Kosova Eğitim Bakanlığı’ndan skandal karar

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Balkan ülkelerinde yaşayan Türk toplumlarının Barış Pınarı Harekatı'na olan yoğun desteği skandal kararları peşpeşe getirmeye devam ediyor. Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrindeki asker selamı tartışmasının ardından şimdi de Kosova Eğitim Bakanlığı, Prizren'de bir okuldaki bir öğretmen ile öğrencilerin Türk bayrağı önünde asker selamı vermesi hakkında inceleme başlattı. Eğitim Bakanlığı, sorumlulara karşı inceleme başlatılması için söz konusu okula eğitim müfettiş göndereceğini duyurdu. Bölgede yaşayan Türk soydaşlar ise skandal karara büyük tepki gösterdi.