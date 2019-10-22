Rus askeri uzmandan önemli açıklama! "Türkiye, Suriye’yi bölünmekten koruyor"

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Amerikan askerlerinin yönetimiyle Suriye'de birçok bölgeyi işgal ettiğini belirten uzmanlar, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'yi teröristler yüzünden bölünmekten koruduğunun altını çiziyor.

Rus Yayın Organı Federalnoe Agentstvo Novostey'e konuşan Plehanov Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi askeri uzman Aleksandr Perendjiyev, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Amerikan askerlerinin yönetimiyle Suriye'de birçok bölgeyi işgal ettiğini söyledi.

PKK/PYD-YPG'nin başvurduğu yöntemleri, "sindirme", "idam", "yağma" ve "terör" olarak sıralayan askeri uzman Aleksandr Perendjiyev, "Onların Suriye'deki imzası böyle" dedi.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin ve destekçilerinin amacını, "Orta Doğu'da, tanınacak ve bölgedeki olaylara etki edebilecek devlet kurmayı başarmak" şeklinde değerlendiren Aleksandr Perendjiyev, "Bunu herkes anlıyor hem Suriye, hem İran, hem Türkiye... Destekleriyle PKK/PYD-YPG'ye silah veren güçlenmelerini sağlayan ABD dışında hiç kimse böyle bir senaryoyu istemiyor" diye konuştu.

Perendjiyev, Türkiye'nin Suriye'yi teröristler yüzünden bölünmekten koruduğunu söyledi.