BM raportöründen "İsrail'in Filistin işgali" açıklaması

Lynk, BM Genel Kurulunun insan hakları konularının görüşüldüğü Üçüncü Komitesine, yıllık raporunu sundu.

İNSANİ KRİZ

Raporunda, Gazze'deki "insani krize" dikkati çeken Lynk, "İsrail'in 12 yıldır hava, deniz ve karadan uyguladığı Gazze ablukası trajediden ziyade, dünya gündeminde ilk sıralarda olması gereken bir adaletsizlik...Gazze ablukası, dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 33. maddesinde açıkça yasaklanmış kolektif bir cezalandırma yöntemi." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun ziyareti nedeniyle Hz. İbrahim Camisi ve bulunduğu bölge kapatıldı

NÜFUSUN YARISI...

Lynk, Gazze'deki ekonomik durumun son derece kötüye gittiği uyarısında bulunarak, bugün Gazze nüfusunun yarısından fazlasının gıda güvencesinin olmadığını, işsizlik oranının yüzde 50'nin üzerinde bulunduğunu bildirdi.

"İSRAİL'İN YASA DIŞI YERLEŞİM BİRİMLERİ, SON 40 YILDA YÜZDE 800 ARTTI"

Raportör Lynk, Gazze'de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu, mevcut su kaynaklarının ise çoğunlukla kullanılamadığını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN ULUSLARARASI TOPLUMA "FİLİSTİN" ÇAĞRISI

"İsrail'in 52 yıllık (Filistin) işgali, modern dünyadaki en uzun saldırgan işgal." ifadesini kullanan Lynk, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin ise son 40 yılda yüzde 800 arttığını belirtti.

"İSRAİL MALLARI BOYKOT EDİLMELİ" ÇAĞRISI

Lynk, uluslararası toplumun, İsrail'i uluslararası hukuku ihlal eden işgali, yasa dışı yerleşim birimleri ve insan hakları ihlalleri konusunda sorumlu tutmak için atabileceği adımlar olduğunu vurgulayarak, yasa dışı yerleşim birimlerinin bulunduğu alanlarda üretilen tüm İsrail mallarının boykot edilebileceğini kaydetti.