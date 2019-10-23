Çin'den Soçi mutabakatına dair ilk yorum!

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda varılan mutabakatın bölgede gerilimin daha da düşmesi konusunda faydalı olmasını umduklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın Soçi kentinde Suriye konusunda vardıkları mutabakata ilişkin, "Çin tarafı, Türkiye-Rusya anlaşmasının bölgedeki tansiyonun daha da düşmesi konusunda faydalı olmasını umuyor." ifadelerini kullandı.

TERÖRİZME KARARLI MÜCADELE VURGUSU

İlgili tüm tarafların Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne samimiyetle saygı gösterilmesi ve korunması, Suriye sorunun siyasi çözümünün gelişme kaydetmesine ilişkin şartların oluşması konusunda birlikte çaba harcamasını beklediklerini kaydeden Hua, terörizmle kararlı şekilde mücadele edimesi konusunda birleşilmesini umduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.