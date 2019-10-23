Son dakika: Trump'tan Suriye'de güvenli bölge açıklaması

Türkiye ve Rusya'nın imzaladığı Soçi mutabakatının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yeni açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika flaş 'Güvenli Bölge' açıklaması
Trump yeni açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Tutuklu DEAŞ'lıların durumu teminat altına alındı. Sabah 11:00'da (Türkiye saati ile 18:00'de) Beyaz Saray'da açıklama yapacağım. Teşekkürler."
Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019