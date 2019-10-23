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Son dakika: Trump'tan Suriye'de güvenli bölge açıklaması

Türkiye ve Rusya'nın imzaladığı Soçi mutabakatının ardından ABD Başkanı , Twitter hesabı üzerinden yeni açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Türkiye saati ile 18:00'de basın toplantısı yapacağım.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 15:56
Son dakika: Trump'tan Suriye'de güvenli bölge açıklaması

Türkiye ve Rusya'nın imzaladığı Soçi mutabakatının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yeni açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika flaş 'Güvenli Bölge' açıklaması

Trump yeni açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Tutuklu DEAŞ'lıların durumu teminat altına alındı. Sabah 11:00'da (Türkiye saati ile 18:00'de) Beyaz Saray'da açıklama yapacağım. Teşekkürler."

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Son dakika: Trump'tan Suriye'de güvenli bölge açıklaması
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