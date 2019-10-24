Erdoğan doğru işler yapan bir lider

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çıktığını vurgulayarak, "Hepsi için iyi bir iş yaptık. Sözde orada 30 günlüğüne bulunmalıydık, ama şimdi çıkıyoruz. Hazine Bakanı'na, Türkiye'ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim" ifadesini kullandı. Trump, harekata ara verilmesine dair Türkiye ile yapılan anlaşma için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya teşekkür ederek, "Çok iyi bir iş yaptık. Harekata ara verilmesiyle çok sayıda insanın hayatını kurtardık. Bazıları, ABD'nin bir NATO müttefikine, Türkiye'ye müdahale etmelerini istiyorlardı. Bizi bu bataklığa sokan bunlardı. Şimdi, Türkiye, Suriye ve bölgedeki diğerleri, DEAŞ'ın tekrar güç kazanmasını engellemeli. Ordumuzun görevi, dünyanın polisliğini yapmak değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini seven ve doğru, güzel işler yapan bir lider. Yakın zamanda bir araya gelebiliriz" dedi. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.