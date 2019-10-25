En çok onlar kirletiyor

BUGÜN NELER OLDU

İsveç'te yapılan bir çalışmada en çok karbon salımı yaparak doğaya zarar veren ünlüler sıralandı. Lund Üniversitesi'nden Stefan Gössling, ünlülerin 2017'deki sosyal medya fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı araştırmada Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in özel uçağını en çok kullanan ünlü olarak karbon salımı listesinin zirvesinde yer aldığını bildirdi. Listenin ikinci sırasında Paris Hilton, üçüncü sırasında Jennifer Lopez, dördüncü sırasında Oprah Winfrey ve dördüncü sırasında Mark Zuckerberg yer alıyor. Bu ünlülerin karbon salımı sıradan bir insanın en az 300 katı olarak belirtiliyor.