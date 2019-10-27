Makedonya Türklerinden dev miting

BUGÜN NELER OLDU

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) organizasyonuyla Üsküp Türk çarşısında "Türkiye ile Dayanışma Mitingi" düzenlendi. Dev mitingde Üsküp Büyükelçiliği yetkilileri, Türk siyasi parti temsilcileri, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve ülkenin dört bir yanından gelen soydaşlar Türkiye'ye asker selamı gönderdi. Binlerce kişinin tek yürek olduğu mitingde konuşan MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, anavatanın her daim yanında olduklarını, Türkiye'nin istikrarının Kuzey Makedonya ile Balkanlar'ın istikrarı ve güvenliği için de çok önemli olduğunu belirtti. Emin, "Bugün buradan, Osmanlı'dan bize miras kalan tarihi Üsküp Türk Çarşısı'nda anavatanımıza koşulsuz, şartsız, sonsuz desteğimizi ve vefamızı, bağlılığımız ile sevgimizi bir kez daha yenilemek üzere toplandık" dedi. Türkiye'ye övgü dolu cümlelerle süslenen pankartların açıldığı miting, ülkede geniş yankı uyandırdı.