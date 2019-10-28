Mezunlar partisinde silahlı saldırı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'ninTeksas eyaletinde bir üniversitedeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi. Teksas eyaletinde Greenville kentindeki Texas A&M Üniversitesi'ndeki mezunlar partisinde otomatik silahla etrafa ateş açıldığı bildirildi. Yetkililer, saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü, en az 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırı anında kaç kişinin olay yerinde olduğu ise henüz bilinmiyor. Yaralananların Greenville ve Quinlan'daki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.