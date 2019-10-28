Türk haftasına ziyaretçi akını

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Hollanda'nınbaşkenti Amsterdam'da düzenlenen "Türk Kültür Haftası" etkinliği başladı. NDSM Werf Sanat Merkezi'nde açılışı yapılan etkinliğe Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amsterdam Müdürü Abdullah Altay ile çok sayıda Hollandalı ve Türk ziyaretçi katıldı. Türk sanatçıların eserlerinin sergisiyle başlayan etkinliği organize eden ressam ve ebru sanatçısı Okan Akın, hedeflerinin Avrupa'daki Türk sanatçıların eserlerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti. 3 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte, Avrupa'nın farklı kentlerinden gelen Türk sanatçıların çeşitli sanat eserleri sergileniyor, kültürel ve tarihsel konferanslar ile film gösterileri düzenleniyor.