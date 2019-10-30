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'nin Kaliforniya eyaletindeki yangınlar durdurulamıyor

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:58

ABD, (DHA)- ABDnin Kaliforniya eyaletinde bir hafta önce başlayan ve şiddetli rüzgâr nedeniyle büyüyen yangınlar yayılıyor.
Los Angeles İtfaiyesi tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, kötü hava koşulları nedeniyle yangınları kontrol altına almakta zorluk yaşanıyor. Eyaletin kuzeyi ve güneyi yangınlardan etkilenirken, yetkililer çıkış noktasına göre yangınları kuzeyde ?Kincade? ve güneyde ?Getty? olarak adlandırdı. Güneyde başlayan yangının çıkış noktası ilk belirlemelere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan bir dalın elektrik tellerine düşmesi olarak bildirildi
Yangın nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, bölgede yaşayan bazı ünlüler de evlerini ter etmek zorunda kaldı. NBA yıldızı basketbol oyuncusu Lebron James ve aktör Arnold Schwarzenegger evlerini tahliye eden ünlüler arasında yer alıyor.
Kaliforniya eyaletinde yangınlar San Francisco?nun iki katı büyüklüğünde bir alanı yok ederken, şiddetli rüzgarlar ise yangınların yayılmasında büyük rol oynuyor. İtfaiye tarafından yayınlanan haritada, ?zorunlu tahliye? ve ?tahliye uyarısı? olan bölgeler yer alıyor ve ?zorunlu tahliye? bölgesinde 7 binden fazla konut bulunuyor. Altyapıyı da etkileyen yangınlar nedeniyle binlerce eve elektrik verilemiyor.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yangınlar durdurulamıyor
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