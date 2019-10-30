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'da cami önündeki silahlı saldırı

'nın güneybatısındaki Bayonne kentinde önceki gün cami önünde silahlı saldırı gerçekleştiren ve gözaltına alınan saldırganın, hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.10.2019 22:46
Fransa'da cami önündeki silahlı saldırı

Bayonne Savcılığından yapılan açıklamaya göre, kentteki cami önünde silahlı saldırı düzenleyen saldırgan tutuklandı.

Açıklamada, 84 yaşındaki saldırganın müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Bayonne Savcısı Marc Mariee, dün düzenlediği basın toplantısında, saldırganın caminin kapısını ateşe verdiğini ancak yangının kontrol altına alındığını söylemişti.

Mariee, saldırganın ayrıca 2 kişiyi ağır yaraladığını belirtmişti.

Fransız basını, Claude Sinke isimli saldırganın 2015'teki bölgesel seçimlerde liderliğini Marine Le Pen'in yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olarak Seignanx'da yarıştığını yazmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu saldırıyı kınamıştı.

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Fransa'da cami önündeki silahlı saldırı
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