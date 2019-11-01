Akdeniz’de gergin bekleyiş

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Akdeniz'de Aylan Kurdi gemisinin kurtardığı sığınmacılar hala çıkabilecekleri güvenli liman bekliyor. İtalya'nın ANSAMED ajansında yer alan habere göre, Alman STK Sea Eye'dan yapılan açıklamada "Aylan Kurdi gemisi tarafından kurtarılan 90 kişi için halen güvenli bir liman yok" ifadesi kullanıldı. Haberde Linosa Adası'nın 20 mil kuzeyindeki uluslararası sularda bekleyen geminin, İtalya'ya yaptığı güvenli liman talebine halen bir yanıt verilmediği belirtildi.Ayrıca İspanyol STK Open Arms'a ait kurtarma gemisinin de aynı koşullarda olduğu ve 15 sığınmacının da denizdeki bekleyişinin sürdürdüğü kaydedildi. Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli bir ailenin çocuğu olan 3 yaşındaki Aylan Kurdi, 2015'in Bodrum açıklarında boğulmuş ve cesedi kıyıya vurmuştu. Tüm dünyayı etkileyen Aylan'ın ismi, kurtarma gemisine verilmişti.