Süper teleskop göreve başladı

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Karanlık enerjinin gizemini çözmeyi amaçlayan bilim insanları, bir süper teleskop aracılığıyla evrene dair en kapsamlı gözlem görevine başladı. 5 yıl sürecek gözlemde 5 bin mini teleskop kullanılacak. Bu teleskopların her biri 20 dakikada bir farklı bir galaksiyi inceleyecek. Araştırmacılar ilk yılın sonuna diğer tüm teleskopların incelediği galaksilerden daha fazlasını incelemiş olacak. Gezegenlerin, yıldızların ve galaksilerin yapı taşı olan atomların evrenin yalnızca yüzde 5'ini oluşturduğu düşünülüyor. Araştırmacı Prof. Dr. Ofer Lahav, "Yalnızca yüzde 5'ini bildiğiniz bir evrende yaşamak utanç verici. Karanlık enerjinin doğası ve ne olduğu, fizik alanında bir devrime yol açabilir."