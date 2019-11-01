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listesindeki kale kül oldu

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 1.11.2019
UNESCO listesindeki kale kül oldu
Japonya'nın Okinawa bölgesinde yer alan ülke kültürünü yansıtan tarihi Shuri Kalesi alevlere teslim oldu. Yerel basında yer alan haberlerde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde bulunan Shuri Kalesi'nin, gece saatlerinde yanmaya başladığı belirtildi. Yangın alarmıyla bölgeye giden itfaiye ekipleri, saatler sonra yangını kontrol altına alabildi. Yetkililer, kalenin "Seiden" adı verilen ana binasının yanı sıra "Hokuden" kuzey binası ile "Nanden" güney binasının yandığını bildirdi.
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UNESCO listesindeki kale kül oldu
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