UNESCO listesindeki kale kül oldu

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Japonya'nınOkinawa bölgesinde yer alan ülke kültürünü yansıtan tarihi Shuri Kalesi alevlere teslim oldu. Yerel basında yer alan haberlerde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde bulunan Shuri Kalesi'nin, gece saatlerinde yanmaya başladığı belirtildi. Yangın alarmıyla bölgeye giden itfaiye ekipleri, saatler sonra yangını kontrol altına alabildi. Yetkililer, kalenin "Seiden" adı verilen ana binasının yanı sıra "Hokuden" kuzey binası ile "Nanden" güney binasının yandığını bildirdi.