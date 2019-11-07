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: ’nun beyin ölümü gerçekleşti

Fransa Cumhurbaşkanı , Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nü () ‘ölü bir beyin’ olarak tanımladı ve Avrupa’nın müttefiklerini koruması için ABD’ye güvenemeyeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 7.11.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 15:45
Emmanuel Macron: NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti

Macron, Elysee Sarayı'nda The Economist'e verdiği röportajda, "ABD'nin bağlılığı kapsamında NATO'nun gerçekliğini yeniden değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. ABD ve NATO müttefikleri arasında stratejik karar alma aşaması koordinasyonu yok" dedi.

NATO'nun, müttefiklerden birine yapılan saldırının diğerlerine de yapıldığını öngören Beşinci Maddesi'nin geçerliliğine hala inanıp inanmadığına yönelik sorulan soruyu ise Macron, "Bilmiyorum. Beşinci Madde yarın ne ifade edecek ki?" şeklinde yanıtladı.

"AVRUPA KENDİ ORDUSUNU KONTROLÜNÜ ALMALI"

Avrupa'nın 'uçurumun kenarında' durduğunu belirten Macron, "Şu an deneyimlediğimiz şey NATO'nun beyin ölümüdür" dedi ve Avrupa'nın 'uyanması' gerektiği, kendisini jeopolitik bir müşterek olarak düşünmediği sürece silineceği uyarısını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin 'Avrupa projesi fikrini benimsemediğini' belirten Macron, bölgenin ayrıca Brexit sebebiyle oldukça zarar gördüğünü vurguladı. Macron, ABD'nin Avrupa'ya 'sırtını döndüğünü' söyledi ve Avrupa'nın kendi ordusunun kontrolünü alması gerektiğinin altını çizdi.

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Emmanuel Macron: NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti
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