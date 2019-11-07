“Türkiye’nin Kürtlerle değil PKK ile sorunu var”

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IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde, Suriye ve terör örgütü PKK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile sorunu olmadığını vurgulayan Barzani, "Türkiye'nin, başından beri Suriye'deki Kürtlerle sorunu yok ancak PKK ile var" dedi. PKK'nın Suriye'deki varlığına tepki gösteren Barzani, "Tek isteğimiz, Kürtlerin PKK ile aralarına mesafe koyması. PKK, Suriye Kürtleri üzerinden kendisini meşrulaştırmak istedi ve bu noktaya gelindi" dedi.