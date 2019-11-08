Af Örgütü: Irak'taki gösterilerde İran yapımı ölümcül gaz bombası tespit edildi

Uluslararası Af Örgütü, Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında eylemcilerin ölümüne yol açan gaz bombalarının bir kısmının İran yapımı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Af Örgütünün yayımladığı "Irak'ta göstericilerin kafatasını delen ölümcül göz yaşartıcı bombalar" başlıklı raporda yeni analiz sonuçlarına yer verildi.

Raporda, örgütün sahada gerçekleştirdiği incelemelerde daha önce Sırbistan yapımı gaz bombalarının tespit edildiği, yeni analizlerde saptanan "M651" ve "M713" tipi bombaların ise İran Savunma Sanayisi Teşkilatına ait olduğu kaydedildi.

Ölümlerin önemli bölümünün İran yapımı gaz bombalarından kaynaklandığına yer verilen raporda, başkent Bağdat'ta bu bombaları kullanan güvenlik güçlerinin kimlikleri hakkında bilgiye ulaşılamadığı aktarıldı.

Irak merkezi hükümetine "ölümcül gaz bombaları ivedilikle geri çekilmelidir" çağrısı yapılan Af Örgütünün raporunda, "Ölümlere ve göstericilerin yaralanmalarına neden olan gaz bombaları ve kullanımları, bağımsız ve şeffaf bir soruşturmaya tabi tutulmalıdır." ifadesi kullanıldı.

IRAK'TAKİ KANLI GÖSTERİLER

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.