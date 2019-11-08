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'den 'e sert tepki

Birleşmiş Milletler (), mahkemesinin, () sorumlusunun sınır dışı edilmesine onay vermesini esefle karşıladıklarını bildirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.11.2019 21:10 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 21:12
BM'den İsrail'e sert tepki

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, HRW'nin Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in sınır dışı edilmesine ilişkin kararı onaylamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dujarric, ''İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, hükümetin sınır dışı kararına onay vermesinden üzüntü duyduk.'' dedi.

Sözcü Dujarric, insan hakları savunucularının çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2018'de "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketine destek verdiği iddiasıyla Şakir'in çalışma iznini iptal etmiş ve iki hafta içinde ülkeden ayrılmasını istemişti.

HRW Filistin ve İsrail sorumlusu Şakir, bakanlığın sınır dışı kararının iptal edilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş, mahkeme ise söz konusu kararı onaylamıştı.

Kararda, Irak asıllı ABD vatandaşı Şakir'e İsrail'den ayrılması için 20 gün süre tanındı.

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BM'den İsrail'e sert tepki
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